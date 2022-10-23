Бубнов рассказал, как завершится матч «Оренбург» - ЦСКА

В рамках 14-го тура Российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде встретится с «Оренбургом». Своим мнением по этому противостоянию поделился экс-защитник «Спартака», а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:1. «Оренбург» агрессивен, быстр, нацелен на обострение. Игра в обороне стала более надёжной. ЦСКА ждёт тяжёлый матч», - цитирует Александра Sportbox.

Поединок состоится в Оренбурге сегодня, 23 октября. Начало запланировано в 14:00 по московскому времени.

После 13 туров хозяева с 18 баллами занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» располагаются на четвертой строчке.