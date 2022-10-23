Овчинников предложил вернуть Кержакова в «Пари НН»

Футбольный специалист Валерий Овчинников поделился мнением о последних результатах «Пари НН» в чемпионате России. В время беседы с журналистом эксперт предложил вернуть на пост главного тренера команды Александра Кержакова.

«Команда попала в пургу. Но придет тягач и будет тащить ее дальше. А с каким тренером, уже им решать. Если они переживают, то пусть Кержакова обратно тренировать зовут», - приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что команда из Нижнего Новгорода не побеждает в чемпионате России с 10 сентября. В последних пяти матчах «Пари НН» потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью.