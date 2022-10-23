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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Игроки «Локомотива» теряют мотивацию»

23 Октября 2022 • 09:27 Комментировать

Экс-форвард сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал неудачу «железнодорожников» в дерби с «Динамо». Матч 14-го тура Премьер-лиги прошел на «РЖД Арене» и завершился победой «бело-голубых» со счетом 3:1.

«Динамо» выглядело сильнее, реализовало моменты. «Локо» играл плохо, слабо выглядел. Некоторые игроки теряют мотивацию, в этом плане тяжело выходить из этой ямы», - приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Благодаря вчерашнему успеху «бело-голубые» набрали 23 балла и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» (12) идут на 14-й строчке.

В 15-м туре Премьер-лиги «Динамо» сыграет с «Химками», а «Локомотив» встретится с ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
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