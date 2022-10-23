Аршавин рассказал, что сделает, если получит повестку в военкомат

Бывший форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что будет делать, если ему вручат повестку в военкомат.

«Если бы вручили, пошёл бы в военкомат. Я знаю, что некоторые уехали, убежали - я бегать точно не буду», - приводит слова Аршавина издание Sport24.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит» и лондонский «Арсенал». В составе национальной команды России Андрей провел 75 поединков и забил 17 мячей.

В настоящий момент он работает в структуре «Зенита». Аршавин является заместителем гендиректора петербургского клуба по спортивному развитию.