Аршавин рассказал, как повлияла на Чалова игра в Европе

Бывший нападающий сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, как повлияла на форварда ЦСКА Фёдора Чалова аренда в швейцарский «Базель».

«Эта поездка придала уверенности, и физически он стал крепче. Это помогает ему выигрывать больше единоборств и создавать больше моментов», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Фёдор провел в «Безеле» вторую часть сезона-2021/2022.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет девять забитых мячей и одну результативную передачу.