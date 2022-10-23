Камано: «Локомотив» не распадётся и не расклеится»

Форвард московского «Локомотива» Франсуа Камано пообщался с журналистами после поражения от «Динамо» в столичном дерби. «Железнодорожники» на своем поле проиграли со счетом 1:3.

«Ситуация в таблице очень тяжёлая, но это ни о чём не говорит. Команда не распадётся и не расклеится. Мы от игры к игре будем выходить из этой ситуации», - передает слова легионера «Чемпионат».

После вчерашней неудачи «Локомотив» опустился на 14-е место в турнирной таблице. На счету команды 12 набранных баллов после 14 туров.

В следующем туре «железнодорожники» встретятся с еще одним столичным топ-клубом - ЦСКА.