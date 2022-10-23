В «Локомотиве» ответили на вопрос о возвращении Сёмина

Юрий Сёмин не вернется на пост главного тренера столичного «Локомотива». Об этом в разговоре с журналистами поведал глава совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«Нет никаких переговоров, чтобы он подключился к работе в клубе. Мы будем с ним встречаться, обсуждать некоторые вопросы, но они не связаны с работой главным тренером», - передает слова руководителя издание «Чемпионат».

Напомним, что две недели назад с поста главного тренера «Локо» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Фаворитом на вакантное место называется Михаил Галактионов.

По итогам 14 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 12 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице.