Акинфеев или Сафонов: Аршавин назвал лучшего голкипера России

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кого считает на данный момент лучшим вратарем России.

«Игорь Акинфеев - один из лучших вратарей в нашей стране прямо сейчас. Думаю, Сафонов - первый, он - второй», - приводятся слова Аршавина на страницах издания Sport24.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Акинфеев провел 13 поединков, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В свою очередь Сафонов принял участие в 14 встречах, в пяти матчах отстояв на ноль.

Напомним, что Игорь выступает за ЦСКА, а Матвей – за «Краснодар».