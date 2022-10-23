Игрок «Спартака» Оганесян ответил на вопрос о смене гражданства

Полузащитник столичного «Спартака» Степан Оганесян, ныне играющий на правах аренды за «Оренбург», ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Армении. У футболиста есть один сыгранный матч в составе молодежной сборной России.

«Разговаривали, но ни к чему конкретному не пришли. На данный момент не рассматриваю смену гражданства. Спокойно отношусь к тем, кто меняет гражданство», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Российской премьер-лиги полузащитник провел восемь поединков за «Оренбург», в которых записал на свой счет одну результативную передачу.