Аршавин предположил, сколько ещё будет играть Акинфеев

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уровне игры голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Он в порядке. Игорь многое определяет в ЦСКА, поэтому с ним продлевают контракт. Он поиграет ещё сколько захочет! Если будет желание - ещё года 3-4 вполне может играть», - передает слова Андрея Sport24.

Акинфеев всю свою карьеру провел в «армейском» клубе. В текущем розыгрыше чемпионата России 36-летний вратарь сыграл 13 поединков, в которых пропустил 13 мячей. В ближайшем матче ЦСКА встретится с «Оренбургом». Ира состоится сегодня, 23 октября.