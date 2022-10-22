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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: «Хотелось бы посмотреть на Черчесова в Ла Лиге»

22 Октября 2022 • 15:52 Комментировать
Пушкаш-Академия
...
Ференцварош
Через 3 ч. 16 мин.

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о своём желании увидеть экс-тренера национальной команды России Станислава Черчесова в испанской Ла Лиге.

«В Ла Лиге сильная конкуренция тренеров. Если Черчесов будет и дальше показывать такие результаты с «Ференцварошем» в Лиге Европы, то почему бы ему не попробовать свои силы и в каком-нибудь испанском клубе. Может вмешаться политика, но хотелось бы посмотреть на Черчесова в Ла Лиге», – заявил испанский специалист в интервью изданию Sport24. По словам Рианчо, ему хорошо запомнился генеральский образ российского специалиста во время домашнего ЧМ-2018.

Напомним, что Черчесов за год в Венгрии выиграл местные чемпионат и Кубок. В текущем сезоне Лиги Европы «Ференцварош» ведёт в группе с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Рауль Рианчо
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