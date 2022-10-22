​«Зенит» ответил: «Меняем Аршавина на Месси» - воспоминания Аршавина

В своё время Андрей Аршавин мог перебраться из «Зенита» в «Барселону». Впрочем, трансфер не состоялся. Экс-нападающий сборной России вспомнил, как питерцы ответили на тогдашнее предложение испанского гранда.

«Если я правильно понимаю, ответили проще: меняем Аршавина на Месси», - поделился воспоминаниями Аршавин для sport24.

Аршавин отметил, что ему было грустно из-за сорвавшегося трансфера в «Барселону», но у него не было разочарования, из-за которого не хотелось бы ничего делать.

Напомним, что в своей карьере Андрей Аршавин всё же поиграл за европейский гранд – в начале 2009 года он перешёл в «Арсенал».