Аршавин: В России сейчас только одна топ-команда

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин сказал несколько слов об Александре Кокорине. По словам Аршавина, Кокорин не реализовал весь свой талант в футболе. Андрей отметил, что не может оценить вероятность возвращения Александра в Россию.

Что касается вопроса sport24 о том, в какой клуб РПЛ мог бы перейти Кокорин – в топ-клуб или в середняк – Аршавин ответил так: «Ну, топ-команда у нас сейчас только одна, и это «Зенит».

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в таблице Премьер-лиги и сейчас, опережая ближайшего преследователя на семь зачётных баллов.