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Кураньи: «Кокорин - лучший игрок на Кипре»

22 Октября 2022 • 12:46 Комментировать

Экс-футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался об уровне игры нападающего Александра Кокорина, выступающего за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин - лучший игрок лиги Кипра. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы», - приводит слова немца издание Sport24.

Напомним, что «Арис» арендовал 31-летнего россиянина у «Фиорентины» до окончания нынешнего сезона. За кипрскую команду Александр сыграл шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Кевин Кураньи Александр Кокорин арис лимасол
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