Кураньи: «Кокорин - лучший игрок на Кипре»

Экс-футболист сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался об уровне игры нападающего Александра Кокорина, выступающего за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин - лучший игрок лиги Кипра. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей. Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы», - приводит слова немца издание Sport24.

Напомним, что «Арис» арендовал 31-летнего россиянина у «Фиорентины» до окончания нынешнего сезона. За кипрскую команду Александр сыграл шесть поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.