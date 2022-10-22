Червиченко - о Кокорине в сборной России: «Сейчас есть шанс даже у меня»

Экс-президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался насчет возможного возвращения нападающего Александра Кокорина в ряды сборной России. В текущем сезоне форвард выступает за кипрский «Арис».

«Карпин не исключил вызов Кокорина в сборную. Но в нынешней сборной России у всех есть шанс. Даже у меня. Мы же ни с кем не играем. Выйти может любой», - передает слова Червиченко издание «Чемпионат».

Напомним, что последний раз Кокорин вызывался в национальную команду в 2017 году. На счету нападающего 12 забитых мячей и шесть голевых передач в 48 поединках за сборную страны.