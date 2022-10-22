Каррера: «Стыдно за решение сборной Голландии по Промесу»

Атакующий полузащитник «Спартака» Куинси Промес не был включен в предварительную заявку сборной Голландии на ЧМ-2022. Своим мнением по этому поводу поделился экс-тренер «красно-белых» Массимо Каррера.

«Если учитывать голы и передачи Промеса с начала сезона, то стыдно за решение не включать его в заявку на ЧМ-2022», - приводит слова итальянского специалиста «Чемпионат».

На счету Промеса 11 забитых мячей и шесть голевых передач в 13 матчах нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября. На групповой стадии турнира сборная Голландии встретится с командами Эквадора, Сенегала и Катара.