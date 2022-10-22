Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил нынешнее состояние Российской премьер-лиги.

- Сложно оценивать чемпионат России в данный момент. В нём есть одна команда, которая явно сильнее всех. Неслучайно «Зенит» ещё не потерпел в текущем розыгрыше РПЛ ни одного поражения. Было много подряд чемпионатов Италии и Германии, где борьба за первое место решалась очень быстро, но сейчас в России нет даже борьбы за еврокубки из-за дисквалификации от УЕФА. А ведь еврокубки – это конкуренция на высоком уровне, окно в Европу, спонсоры и так далее. Без этого сложно развиваться. И получается, что интрига остаётся только в борьбе за выживание.

В таком случае и большие дерби теряют свою значимость. Когда «Интер» и «Милан» играют в полуфинале Лиги чемпионов, это совсем другое, нежели их матч в чемпионате Италии 6-7 лет назад, когда они вдвоём не попадали даже в Лигу Европы. Да, всё это дерби, но ЦСКА и «Спартак» борются максимум за второе место, которое ничего не меняет. В первый раз, может, ты не увидишь здесь разницу, но когда так остаётся надолго, смысл теряется. Футбол – это праздник, но что делает его живым? Конкуренция, когда ты набираешь очки и стремишься выигрывать, чтобы получить приз, квалифицироваться в следующий раунд и так далее. А без этого в чемпионате России, по сути, есть только борьба за выживание и товарищеские матчи.