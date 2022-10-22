Сёмин назвал причину плохих результатов «Динамо»

Экс-главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре другого столичного клуба - «Динамо» - в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если сравнивать с прошлым годом, то нет прежней искры. Пока «бело-голубые» располагаются в середине турнирной таблицы. Хуже выглядят молодые игроки, которым выдавались авансы», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

«Динамо» набрало 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем матче подопечные Славиши Йокановича на выезде встретятся с «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября.