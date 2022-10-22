«Динамо» отметило 93 года со дня рождения Яшина

Пресс-служба столичного «Динамо» опубликовала сообщение, в котором отметила 93 года со дня рождения легендарного вратаря команды Льва Яшина.

«22 октября - особенный день для каждого болельщика «Динамо». Сегодня - 93 года со дня рождения Льва Яшина. Лев Яшин - это «Динамо». А «Динамо» - это Лев Яшин», - говорится в публикации «бело-голубых» в телеграм-канале.

Напомним, что Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1971 год. В составе сборной СССР вратарь провел 74 поединка, в которых пропустил 70 мячей. Он является единственным голкипером, получившим «Золотой мяч» от France Football.