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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили не исключает, что Промес получит паспорт РФ

22 Октября 2022 • 09:52 Комментировать

Ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал невключение полузащитника «красно-белых» Куинси Промеса в предварительную заявку сборной Голландии на чемпионат мира – 2022.

«Не хотят включать? Ну и не надо! Не удивлюсь, если через определенное время Промес захочет получить паспорт России», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний Промес провел 13 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Трудовое соглашение голландца с «красно-белыми» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Куинси Промес
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