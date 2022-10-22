Аршавин: «Моему сыну уже промыли мозги в «Спартаке»

Легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, который после завершения карьеры работает в структуре «сине-бело-голубых», высказался о своем сыне Арсении, который тренируется в академии московского «Спартака».

В беседе с корреспондентом Sport24 Аршавин заявил, что хотел бы видеть сына в школе «Зенита».

«Хотел бы. Но ему уже так промыли мозги в «Спартаке», что он уже стал как истинный спартаковец», - передает слова Аршавина источник.

Арсений 2012 года рождения. В академию «красно-белых» его сдала Юлия Барановская, которая является экс-супругой Аршавина.