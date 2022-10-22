Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм: «Рад, что уехал из России»

Экс-нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм, так и не сыгравший за «быков» ни одного поединка, рассказал о своем расставании с российским клубом.

В интервью Nettavisen 22-летний скандинав заявил, что был рад покинуть страну. По его мнению, оставаться в России – не лучшее решение.

«Мне повезло, что уехал в аренду до начала ситуации. Мой нынешний клуб - «Салернитана» - смог сохранить место в Серии А, так что я имею возможность играть на самом высоком уровне», - высказался футболист.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Ботхейм принял участие в девяти встречах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.