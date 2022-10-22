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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Конфликты и перепалки на поле и вне его

22 Октября 2022 • 07:46 Комментировать

Футбольные дерби – это не только матчи, вызывающие повышенный интерес. Порой они запоминаются не только действом непосредственно на футбольном поле, но и эпизодами, происходящими за его пределами. Одной из составных частей подобной интригующей зрелищности является противостояние тренеров. Сколько мнений и высказываний можно было услышать о соперничестве Лобановского и Бескова в период с 1978 по 1989 год между киевским «Динамо» и «Спартаком»!

В современной российской истории – это противостояние Сёмина и Газзаева в соперничестве «Локомотива» и ЦСКА в нулевые годы за пальму первенства после триумфального шествия «красно-белых» в девяностые годы. Нередко внутренний нерв в таких противостояниях заходит слишком далеко, эмоции выражаются не совсем дипломатично. Ещё свежи воспоминания о том, как Лучано Спалетти отказался жать руку экс-наставнику «Спартака» Рую Витории… После «Дерби всея Руси», прошедшего 16 октября, тренерская перепалка между Абаскалем и Федотовым стала топ-новостью в новостных каналах, а в ближайшие дни – главной темой в российском футболе. Сегодня расскажем о нескольких конфликтах в российской истории, также ставших более чем знаковыми событиями.

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На исходе своей игровой карьеры Дмитрий Аленичев смело выступил и раскритиковал работу своего тренера, латвийского специалиста А.Старкова. В большом интервью ветеран клуба отметил, что наставник – это своеобразный тупик для «Спартака», для клуба, исповедующего иной, совсем не тот футбол, который закладывало годами поколение Старостиных, Симоняна, Бескова, Романцева и других многочисленных представителей тренерского штаба и игроков-ветеранов. Безусловно, Аленичев выразил в апреле 2006 года не только своё мнение. Победитель Лиги чемпионов в форме португальского «Порту» стал своеобразным вестником, открыто проинформировав общественность, что показанная командой «Спартак» игра в тот период – это позор, шаг назад или топтание на месте, в то время как соперники уходят вперёд не только в турнирной таблице. Резонансный момент руководство клуба разрешило в итоге в пользу игрока. Embed from Getty ImagesОно прислушалось к мнению авторитетного ветерана и полузащитника «красно-белых» и рассталось от греха подальше с экс-игроком рижской «Даугавы» 80-х годов. Правда, Аленичев тоже не задержался и завершил игровую карьеру. Уже сам в качестве тренера Аленичев возглавлял клуб, в котором состоялся как игрок. Но вот продолжить традиции своего тренера, воспитанника красноярского футбола Олега Ивановича Романцева, ему не удалось.

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В эпоху становления питерского «Зенита», в период своеобразного нашествия иностранных специалистов в тренерские штабы российских команд, в начале двухтысячных произошёл ещё один конфликт вне футбольного поля. Футболист Быстров поссорился с тренером Петржелой. Чешский тренер открыто критиковал Владимира Быстрова, называя его безответственным, снизившим к себе игровые требования. Последнему ничего не оставалось, как сменить клуб. Игрок перешёл в столичный «Спартак», где ему удалось прийти в себя, а затем вернуться в родной клуб. Между футболистом и тренером руководители выбрали второго. Впоследствии это не спасло Петржелу. У наставника были личные проблемы. Руководство футбольного клуба «Зенит» начало переговоры с Адвокатом и не прогадало. Конфликт – это проблема двух сторон. Если речь идёт о разных командах, то, бесспорно, каждый стоит на своей стороне. Но если дело доходит до внутренних споров, то руководству каждый раз предстоит делать непростой выбор… Спустя некоторое время конфликты становятся историей и вспоминаются порой с улыбкой на устах у самих зачинщиков.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Валерий Газзаев Дмитрий Аленичев Владимир Федотов Гильермо Абаскаль
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