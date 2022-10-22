Аршавин назвал трёх фаворитов на следующий «Золотой мяч»

Экс-футболист национальной сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне работающий в структуре «сине-бело-голубых», рассказал, кто в следующем году поборется за «Золотой мяч».

В беседе с корреспондентом издания Sport24, он назвал трех главных претендентов. По мнению Андрея, за престижный приз поборются Эрлинг Холанн, Килиан Мбаппе и Неймар.

Напомним, что в понедельник, 17 октября, состоялась церемония вручения «Золотого мяча» за 2022 год. Победителем в данной номинации стал французский нападающий Карим Бензема, ныне выступающий за мадридский «Реал».