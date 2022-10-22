Самедов: «Большинство игроков не соответствуют уровню «Локомотива»

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Александр Самедов, ныне работающий в структуре воронежского «Факела», поделился мнением о новичках московского «Локомотива».

«Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы. Большинство не соответствуют уровню «Локомотива», - передает слова Самедова издание «РБ Спорт».

«Железнодорожники» провально выступают в нынешнем сезоне чемпионата России. После 13 туров столичный коллектив набрал 12 баллов и располагается лишь на 13-й строчке в турнирной таблице. В рамках 14-го тура Премьер-лиги «Локо» на домашнем стадионе «РЖД Арена» встретится с «Динамо».