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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов: «Большинство игроков не соответствуют уровню «Локомотива»

22 Октября 2022 • 07:32 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Александр Самедов, ныне работающий в структуре воронежского «Факела», поделился мнением о новичках московского «Локомотива».

«Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы. Большинство не соответствуют уровню «Локомотива», - передает слова Самедова издание «РБ Спорт».

«Железнодорожники» провально выступают в нынешнем сезоне чемпионата России. После 13 туров столичный коллектив набрал 12 баллов и располагается лишь на 13-й строчке в турнирной таблице. В рамках 14-го тура Премьер-лиги «Локо» на домашнем стадионе «РЖД Арена» встретится с «Динамо».

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Локомотив Москва Александр Самедов
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