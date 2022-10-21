Юран пообещал вскоре вернуться к работе

Расставшийся в начале сезона с «Химками» Сергей Юран дал понять, что в скором времени он вернется к тренерской работе. Он признался, что за это время ему поступали самые разные предложения. Похоже, что Юран уже знает, где будет работать, но не уполномочен делать объявление.

- Предложения поступали, я их обдумывал. Очень соскучился по работе. В ближайшее время вернусь. Где конкретно продолжу тренерскую карьеру, извините, говорить пока не имею права, - цитирует Юрана «Подмосковье сегодня».

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