В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее ждёт Криштиану Роналду, почему Килиана Мбаппе заставляют врать руководители «ПСЖ», и где может оказаться Неймар в обозримом будущем. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду выгоняют

Дни Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сочтены. Похоже, клуб и звёздный футболист всё же зря не пошли разными путями летом. Роналду остался, но он не является игроком основы «красных дьяволов». Характер португальца не позволяет ему мириться со статусом запасного. В последней игре против «Тоттенхэма» Криштиану досрочно ушёл со скамейки. Позже СМИ написали, что до своего скандального ухода португальский форвард отказался выходить на поле. Словом, ситуация накалена до предела.

Боссы «Манчестер Юнайтед» в этой истории занимают сторону главного тренера команды Эрика тен Хага. По слухам, Криштиану Роналду буквально выгонят из клуба зимой. Речь пойдёт о расторжении контракта, причём «красные дьяволы» рассчитывают договориться о том, чтобы не платить компенсацию. Не исключено, что Роналду больше не сыграет за «МЮ» - форварда уже отстранили от основы за его выходки.

«Локомотив» определился с новым тренером

Похоже, новым главным тренером «Локомотива» станет Михаил Галактионов, который в настоящий момент работает с «Пари НН» и с молодёжной сборной России. В СМИ просочилась информация о том, что Галактионов примет проблемных «железнодорожников» уже на следующей неделе. Для молодого специалиста работа в «Локо» станет настоящим испытанием, ведь команда в этом сезоне разочаровывает своих фанатов.

Мбаппе заставляют врать

В последние недели пресса активно обсуждает информацию о желании Килиана Мбаппе покинуть «ПСЖ» и перебраться в другой клуб. При этом сам футболист уже несколько раз опровергал слухи о намерении уйти и о проблемах в отношении с руководством. СМИ говорят о том, что Мбаппе врёт, причём его заставляют это делать боссы «ПСЖ». Они не хотят повышенного внимания и постоянных вопросов о будущем Килиана, и за счёт вранья игрока стремятся снять некое напряжение. На самом же деле Мбаппе хочет сменить клубную прописку и обсуждает это с руководителями клуба.

«Барселона» готовит план Б

На прошлой неделе «Барселона» пережила две неудачи – ничья с «Интером» оставила команде призрачные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а поражение от «Реала» сбросило каталонцев с вершины Ла Лиги. Руководители «Барселоны» продолжают доверять Хави, но при этом уже готовит план Б на тот случай, если дела у молодого специалиста пойдут плохо. По слухам, каталонцы держат на радаре Луиса Энрике, уже работавшего с «Барселоной» ранее. В настоящий момент Энрике возглавляет сборную Испании, однако он может уйти после чемпионата мира.

Неймар переедет в АПЛ

И снова о «ПСЖ». Летом в прессе регулярно появлялась информация о возможном уходе в другой клуб Неймара. Впрочем, бразилец не рассматривал такой вариант якобы из-за предстоящего чемпионата мира – самый дорогой игрок в истории футбола не хотел отвлекаться. По слухам, трансфер Неймара может состояться в следующем году. Есть данные о сохраняющемся интересе к бразильцу со стороны «Челси». Лондонский клуб готов потянуть высокий оклад Неймара и постарается переманить его в Премьер-лигу. Вероятно, Тодд Бёли попытается провернуть сделку летом.

Слухи собирал Александр Тихий.