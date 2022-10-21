Сёмин оценил игру Захаряна после срыва трансфера в «Челси»

Экс-главный тренер столичного «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился мнением об игре воспитанника «Динамо» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«Часто молодые футболисты ярко начинают, но потом наступает спад. Надломился ли он после срыва перехода в «Челси»? Он не надломился. Это синдром второго сезона», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Под занавес летнего трансферного окна «Челси» хотел купить Захаряна, однако сделка сорвалась из-за проблем с банковским переводом.

В текущем сезоне РПЛ 19-летний полузащитник забил гол и отдал четыре ассиста в 12 встречах.