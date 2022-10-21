Сёмин рассказал, как реагирует на новости о возвращении в «Локомотив»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о своем возможном возвращении на пост главного тренера «железнодорожников».

«Меня сватали в «Локо»? Ну и хорошо. Как реагировал? Хорошо реагировал», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

Напомним, что около двух недель назад с поста главного тренера «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр. Главным претендентом на освободившее место считается Михаил Галактионов.

После 13 туров «Локомотив» занимает место в зоне стыковых матчей. В следующем поединке «железнодорожники» на своем поле встретятся с «Динамо».