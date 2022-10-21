Ле Таллек рассказал о целях «Торпедо»

Нападающий московского «Торпедо» Дамьен ле Таллек высказался о целях своей команды в нынешнем сезоне.

«На данный момент мы сфокусированы на РПЛ. Если мы будем хорошо выступать в чемпионате, будем и в Кубке. И наоборот. Самое важное побеждать», - приводит слова 32-летнего футболиста «Спорт-экспресс».

На групповой стадии Фонбет Кубка России «автозаводцы» набрали шесть баллов и занимают третье место после четырех туров.

В Российской премьер-лиге дела у «Торпедо» складываются намного хуже. Столичная команда после 13 туров располагается на последней строчке в турнирной таблице.