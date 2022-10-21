Названы сроки восстановления вратаря «Сочи» Адамова

Голкипер «Сочи» Денис Адамов, получивший травму носа во время недавнего поединка групповой стадии Фонбет Кубка России против екатеринбургского «Урала», проведет в лазарете от двух до трех недель. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, что в начале второго тайма форвард «Урала» Рай Влут отметился забитым мячом, при этом в голевом эпизоде столкнулся с голкипером «Сочи». Нападающего унесли с поля на носилках, Адамов также не смог продолжить игру.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Адамов провел восемь поединков, в которых попустил 14 мячей.