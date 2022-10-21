Агент Бальде: «Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что было принято решение не подавать апелляцию на дисквалификацию игрока.

«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что Бальде был отстранен из-за нарушения процедуры допинг-контроля во время выступлений в итальянском «Кальяри». Нападающему выписали бан до 5 декабря.

Сенегальский форвард пополнил ряды «красно-белых» в летнее трансферное окно. С ним был подписан контракт до середины 2025 года.