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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-футболистка сборной России Терехова назвала зарплаты в женском футболе

21 Октября 2022 • 11:15 Комментировать

Экс-футболистка национальной сборной России Елена Терехова высказалась о том, сколько зарабатывают в женском футболе.

«Средняя зарплата, примерно, 100 тысяч рублей. Самая маленькая - 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы», - передает слова Тереховой kp.ru.

В беседе с журналистом Елена отметила, что такие невысокие зарплаты связаны с отсутствием денежных вливаний от спонсоров.

«Женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры», - подчеркнула Терехова.

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Евро-Футбол.Ру,
Елена Терехова
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