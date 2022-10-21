Экс-футболистка сборной России Терехова назвала зарплаты в женском футболе

Экс-футболистка национальной сборной России Елена Терехова высказалась о том, сколько зарабатывают в женском футболе.

«Средняя зарплата, примерно, 100 тысяч рублей. Самая маленькая - 50-60 тысяч. У кого-то 200-250 тысяч. Может, 300, но это единицы», - передает слова Тереховой kp.ru.

В беседе с журналистом Елена отметила, что такие невысокие зарплаты связаны с отсутствием денежных вливаний от спонсоров.

«Женский футбол не зарабатывает. Чтобы был заработок, должны прийти спонсоры», - подчеркнула Терехова.