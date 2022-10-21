Каррера высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» высказался насчет предстоящего матча «Спартака» против подмосковных «Химок» в рамках 14-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» больше сильных качеств и качественных игроков, чем у «Химок». Но я бы не недооценивал «Химки». Поборется ли «Спартак» за чемпионство в случае победы? Конечно», - заявил специалист.

Матч состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 23 октября. Начало запланировано в 16:30 по московскому времени.

Перед этим матчем «Спартак» занимает второе место в Премьер-лиге, отставание от «Зенита» составляет семь баллов.