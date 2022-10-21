Талалаев рассказал, как относится к Fan ID

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнением о внедрении системы Fan ID в российском чемпионате.

«Меня записали в его сторонники, но я за разумную безопасность. Если у тебя нет никаких запретов - покупай билет. Хочешь быть постоянно - регистрируются в системе. Вот так это должно выглядеть», - цитирует специалиста издание Sport24.

Стоит отметить, что Fan ID действует на пяти стадионах Премьер-лиги («Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Фишт»).

По итогам 13 туров Премьер-лиги «автозаводцы» набрали шесть баллов и занимают последнее место в турнирной таблице.