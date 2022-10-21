Плющенко рассказал о своём будущем в медиафутболе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о своем возможном возвращении в медиафутбол. Он должен был выступать за «Броук Бойз», но в одной из игр травмировался.

«Ждать ли меня в медиафутболе? По футболу пока пауза. Все-таки очень травмоопасный вид спорта. И моя стихия больше ледовая. Пока нет. Но может быть, в каких-то матчах да», - передает слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Также Евгений добавил, что создал свою команду «Союз чемпионов» по хоккею, которая выступает в любительской лиге.