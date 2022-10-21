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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пиняев получит раритетную футболку Месси при одном условии

21 Октября 2022 • 10:29 Комментировать

Футбольный комментатор Константин Генич поведал о споре с полузащитником самарских «Крыльев Советов» Сергеем Пиняевым.

«С Сергеем поспорили на гол до конца сезона, забитый головой. В случае победы он получит майку Месси, старую, еще с 19‑м номером, подписанную и в рамке», - поведал комментатор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 17-летний полузащитник принял участие в семи поединках чемпионата России, отметившись двумя забитыми мячами.

После 13 туров «Крылья Советов» набрали 14 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Константин Генич Сергей Пиняев
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