Воспитанник «Спартака» разбился насмерть, выпав с 17 этажа

Экс-футболист ЛФК «Локомотив» Максим Артёмов выпал из окна 17 этажа и разбился насмерть. Об этом информируется в телеграм-канале Shot.

Как сообщается в социальной сети, тело 26-летнего спортсмена было найдено на козырьке подъезда. По словам очевидцев трагедии, футболист выпрыгнул из пожарного окна. После падения он скончался на месте.

Артемов являлся воспитанником футбольной академии столичного «Спартака». С 2014 по 2015 год он выступал за любительский футбольный клуб «Локомотив». Также Максим отметился выступлениями за нижегородский «Олимпиец» и смоленский «Днепр».