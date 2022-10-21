Кечинов: «Абаскаль влюбил в себя болельщиков «Спартака»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что поклонники «красно-белых» прониклись симпатией к наставнику команды Гильермо Абаскалю.

«Был матч с «Ахматом», когда в меньшинстве команда бежала в атаку. После этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. Результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль - любимец фанатов», - передает слова эксперта «Чемпионат».

33-летний испанский тренер занял пост главного тренера «народной команды» в июне текущего года. Под его руководством «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.