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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Абаскаль влюбил в себя болельщиков «Спартака»

21 Октября 2022 • 08:27 Комментировать (2)

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что поклонники «красно-белых» прониклись симпатией к наставнику команды Гильермо Абаскалю.

«Был матч с «Ахматом», когда в меньшинстве команда бежала в атаку. После этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. Результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль - любимец фанатов», - передает слова эксперта «Чемпионат».

33-летний испанский тренер занял пост главного тренера «народной команды» в июне текущего года. Под его руководством «красно-белые» набрали 26 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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rac531
21 Октября 2022 в 09:39
Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что РФС с ДЮКОВЫМ во шлаве возьмутся за АБАСКАЛЯ серьезно, чтобы выгнать из России, не брезгуя при этом ни клеветой бездарных рассейских тренеров, ни Експертов типа ловчева, ни оскорблениями и ложью желтых шелкоперов, ни провокациями.
wertygaz
21 Октября 2022 в 09:09
Дай бог что бы задержался надолго и результат давал, а то чехарда уже надоела.
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