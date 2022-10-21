Кечинов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «красно-белых».

«Этот тренер подходит «Спартаку» идеально. Я вижу, что команда идет с Абаскалем в нужном направлении. Нет ни ступора, ни регресса - есть движение вперед. Это главное в спорте», - приводит слова Кечинова «Чемпионат».

После 13 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Зенита» на семь баллов.

В следующем поединке подопечные Абаскаля на своем поле примут подмосковные «Химки».