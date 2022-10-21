Соболев или Чалов: Кечинов рассказал, кто круче

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов провел параллель между нападающими ЦСКА и «красно-белых» Фёдором Чаловым и Александром Соболевым соответственно.

«Соболев сейчас сильнее. Чалов мне тоже нравится, но у него нет работоспособности, как у Соболева. Александр постоянно помогает партнёрам и забивает важные голы», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Соболев принял участие в 12 поединках, отметившись семью забитыми мячами. В свою очередь Чалов записал на свой счет девять голов в 13 матчах чемпионата страны.