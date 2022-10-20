Канчельскис предположил, что мы не скоро увидим российские клубы в еврокубках

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские клубы ещё долго будут отсутствовать в еврокубках.

«Как бы выступали наши клубы в еврокубках? Вот когда будем играть и выходить из группы, тогда и будем обсуждать игры российских клубов», — приводит слова Канчельскиса Sport 24.

По мнению эксперта, российские команды не скоро вернутся в еврокубковые турниры, поэтому пока говорить не о чем.

Стоит напомнить, что наши клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА в текущем сезоне. По поводу следующих сезонов никаких заявлений от УЕФА пока еще не было.