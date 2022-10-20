​Уткин высказался о перепалке Федотова и Абаскаля

По итогам перепалки в перерыве дерби между ЦСКА и «Спартаком» тренеры Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль были дисквалифицированы и оштрафованы. Комментарий по поводу инцидента дал известный журналист Василий Уткин.

«Господи, тренеры переругнулись в дерби. И это тема недели. Всё это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что противостояние ЦСКА и «Спартака» завершилось вничью со счётом 2:2. В составе «армейцев» оба гола забил Фёдор Чалов, а за «красно-белых» забили Антон Зиньковский и Александр Соболев.