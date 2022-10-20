​В ЦСКА отреагировали на дисквалификацию Федотова

По итогам перепалки с Гильермо Абаскалем рулевой ЦСКА был наказан. Владимира Федотова дисквалифицировали на два матча (один из них – условно), а также оштрафовали на 50 тысяч рублей. Абаскаль выплатит такую же сумму штрафа и отбудет один матч дисквалификации.

На решение КДК РФС отреагировал Кирилл Брейдо, который в ЦСКА возглавляет пресс-службу.

«Мы сожалеем, что свойственные футболу эмоции стали предметом правовых разбирательств. Тем более все споры и претензии были закрыты рукопожатием двух главных тренеров ещё на футбольном поле», - сказал Брейдо «Матч ТВ».

При этом в ЦСКА считают, что КДК вынес довольно взвешенное решение, установив причинно-следственную связь.

По словам Брейдо, в футболе должно оставаться место для эмоций. В ЦСКА не хотят, чтобы клубы стремились записывать на видео тренеров соперников и использовать это как предлог для дисквалификации.