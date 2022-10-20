​Лаксальт сравнил Смолова и Суареса

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт ответил на вопрос, кто из нападающих круче – Фёдор Смолов или Луис Суарес.

В настоящий момент Лаксальт выступает со Смоловым в одной команде. Что до Суареса, то защитник пересекался с ним в сборной Уругвая.

«Хороший вопрос, ха-ха. Когда я на поле со Смоловым - он. Но они с Луисом абсолютно разные игроки, у них неодинаковый типаж. Суарес забил гораздо больше мячей, чем Смолов», - высказался Лаксальт, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Лаксальт отметил, что вместе Фёдор Смолов и Луис Суарес могли бы создать серьёзные проблемы защитникам других команд.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 22 октября – против «Локомотива».