​«От таких карательных мер пострадает футбол»: «Спартак» выступил с заявлением

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на один матч за провокации и неспортивное поведение. Испанец не сможет присутствовать на тренерской скамейке на игре Премьер-лиги против «Химок».

«Спартак» выступил с заявлением, в котором выразил возмущение из-за соответствующего решения КДК.

В заявлении «Спартак» называет эмоции неотъемлемой частью дерби. Клуб подчёркивает, что Абаскаль не переходил грань, не оскорблял и не провоцировал соперников, а просто отметился призывами к соблюдению принципов честной игры.

«От применённых в таких обстоятельствах карательных мер в первую очередь пострадает сам футбол», - говорится в заявлении московского клуба.

«Спартак» считает, что эмоциональное, но в то же время корректное поведение тренера не может быть основанием для дисквалификации. «Красно-белые» готовы рассмотреть шаги по правовому реагированию, хотя вынуждены исполнить решение КДК из-за невозможности его обжаловать.