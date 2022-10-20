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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС сделали замечание резервному арбитру матча ЦСКА – «Спартак»

20 Октября 2022 • 15:26 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о решениях КДК в отношении Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля – тренеров ЦСКА и «Спартака». Их наказали по итогам перепалки в перерыве воскресного дерби.

В конце пресс-релиза говорится о том, что КДК обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функций Алексеем Амелиным, работавшим на дерби в качестве резервного арбитра. Очевидно, Амелин не внёс скандальные эпизоды в итоговый протокол, и теперь его может ждать наказание.

Стоит напомнить, что ЦСКА и «Спартак» сильнейшего не выявили – ничья 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва РФС Кдк Рфс Алексей Амелин
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