В РФС сделали замечание резервному арбитру матча ЦСКА – «Спартак»

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о решениях КДК в отношении Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля – тренеров ЦСКА и «Спартака». Их наказали по итогам перепалки в перерыве воскресного дерби.

В конце пресс-релиза говорится о том, что КДК обратил внимание департамента судейства на выполнение своих функций Алексеем Амелиным, работавшим на дерби в качестве резервного арбитра. Очевидно, Амелин не внёс скандальные эпизоды в итоговый протокол, и теперь его может ждать наказание.

Стоит напомнить, что ЦСКА и «Спартак» сильнейшего не выявили – ничья 2:2.