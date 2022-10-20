​В РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация о наказаниях для Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова.

Тренер «Спартака» Абаскаль дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение и провокации.

Рулевой ЦСКА Федотов дисквалифицирован на два матча (один из них – условно, испытательный срок до конца сезона) и оштрафован на 50 тысяч рублей за оскорбительное поведение с использованием ненормативной лексики.

Напомним, что Владимир Федотов назвал Гильермо Абаскаля клоуном в ответ на претензии по поводу принципов честной игры. Также по ходу игры Федотов выругался на игрока «Спартака» Данила Пруцева – по мнению тренера, футболист симулировал в одном из моментов.