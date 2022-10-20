​«Вспомните, как Тедеско запрыгивал на Ганчаренко»: Иванов не согласен с наказанием для тренеров «Спартака» и ЦСКА

В четверг стало известно о том, что КДК РФС вынес решение о дисквалификации Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по итогам воскресного дерби. Между тренерами «Спартака» и ЦСКА случилась перепалка в перерыве.

Григорий Иванов, являющийся президентом «Урала», не согласился с решением КДК, считая его несправедливым.

«Эмоционально сказали, претензий друг к другу нет, руки пожали. У нас, получается, ничего сказать нельзя?» - вопрошает Иванов, отмечая, что эмоции в футболе – это нормально.

«Вспомните, как Тедеско запрыгивал на Ганчаренко. Никого же не дисквалифицировали», - отметил президент «Урала», чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА и «Спартак» не смогли выявить сильнейшего – ничья 2:2.