​Губерниев оценил наказание для Абаскаля и Федотова

Наставники «Спартака» и ЦСКА – Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов – пропустят ближайшие матчи своих команд из-за дисквалификации. На наказание для тренеров отреагировал Дмитрий Губерниев – известный спортивный комментатор. Он, кстати говоря, сразу предлагал наказать Федотова за оскорбления в адрес Абаскаля.

«Всё правильно! Надо дисквалифицировать. Да и Абаскаль провоцировал. А Федотову нужно следить за языком. Поэтому пусть оба отдохнут. Мне кажется, это закономерно», - высказался Губерниев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Гильермо Абаскаль не будет присутствовать на тренерской скамейке в игре «Спартака» против «Химок», а Владимир Федотов – в игре ЦСКА против «Оренбурга».